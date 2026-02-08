Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno confermato un'ottima prestazione anche nella seconda prova di allenamento del doppio femminile. La competizione si è svolta sulla pista ampezzana intitolata a Eugenio Monti, in preparazione alla gara dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

La sfida tra le coppie

Il duo austriaco formato da Selina Egle e Lara Michaela Kipp ha chiuso al comando anche questa seconda manche, registrando un tempo di 53.575. Le azzurre Voetter e Oberhofer si sono piazzate seconde, accusando un distacco di appena 28 millesimi.

Tutte le altre coppie hanno registrato ritardi superiori al mezzo secondo.

Dettagli della seconda discesa

Le austriache Egle e Kipp hanno dominato la seconda discesa con il tempo di 53.575. Voetter e Oberhofer si sono classificate seconde con un distacco minimo. Al terzo posto si sono posizionate le lettoni Marta Robezniece e Kitija Bogdanova, a 536 millesimi. Le canadesi Beattie Podulsky e Alla Kailey sono risultate quarte, distanziate di sei decimi esatti. Le statunitensi Chevonne Forgan e Sophia Kirkby hanno concluso la prova in quinta posizione a 694 millesimi.

Programma delle prossime prove

Il programma proseguirà lunedì 9 febbraio con la terza manche, in programma alle ore 13.00, seguita dalla quarta prova.

Martedì 10 febbraio è prevista la quinta discesa alle ore 08.00, che precederà la sesta e ultima prova.

Contesto e precedenti risultati

Nella prima prova di allenamento, Voetter e Oberhofer avevano già dimostrato ottime condizioni di forma, chiudendo seconde a soli sei millesimi dalle austriache Egle e Kipp. Durante la stagione di Coppa del Mondo, le azzurre hanno conquistato podi importanti, tra cui un terzo posto a Sigulda e un altro a Oberhof, confermando la loro competitività in vista delle Olimpiadi.