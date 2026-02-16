Martedì 17 febbraio ad Anterselva, in Italia, proseguirà il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con la staffetta maschile 4×7,5 km, in programma alle ore 14.30. L’Italia sarà protagonista con un quartetto definito «a sorpresa», composto da Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romanin e Tommaso Giacomel.

Composizione del quartetto azzurro

La frazione d’apertura sarà affidata a Patrick Braunhofer, seguito da Lukas Hofer nella seconda parte. La terza frazione vedrà in gara Nicola Romanin, mentre Tommaso Giacomel chiuderà la staffetta.

Una formazione inedita che ha sorpreso gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Modalità di visione e copertura mediatica

La diretta televisiva della staffetta sarà disponibile su Rai 2 o Rai Sport HD, con la programmazione che potrebbe alternarsi ad altri sport. La diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 o 2 e DAZN. Inoltre, OA Sport offrirà una diretta live testuale per seguire ogni fase della gara.

Contesto della gara

La staffetta maschile di biathlon si disputerà il 17 febbraio alle ore 14.30 presso l’Arena di Anterselva. La scelta di un quartetto «a sorpresa» per l’Italia riflette la volontà di puntare su atleti capaci di sorprendere, in una gara a squadre che richiede coesione e strategia. La formazione azzurra, pur non essendo tra le più attese, potrebbe rivelarsi una carta interessante nella competizione.