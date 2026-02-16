Martedì 17 febbraio, ad Anterselva, si terrà la staffetta maschile 4×7,5 km di biathlon, un evento cruciale per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L'inizio della competizione è previsto per le 14.30. La gara sarà visibile in diretta televisiva su Rai 2 e in streaming su piattaforme quali Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max e DAZN. OA Sport garantirà inoltre una diretta testuale per seguire ogni istante della competizione.

Contesto e protagonisti

La squadra italiana si presenta come outsider nella competizione, con l'obiettivo di conquistare la medaglia di bronzo.

Le principali favorite per la vittoria sono le superpotenze Francia e Norvegia, mentre Svezia e Germania si contendono la medaglia di legno. I punti fermi della nazionale azzurra sono Tommaso Giacomel e Lukas Hofer. Gli altri due atleti che completeranno il quartetto saranno probabilmente Patrick Braunhofer e Nicola Romanin, una scelta che dipenderà dai risultati e dalle prestazioni individuali finora dimostrate nella rassegna olimpica.

Dettagli tecnici e palinsesto

La staffetta maschile si articola su quattro frazioni, ognuna della lunghezza di 7,5 km. La copertura televisiva è assicurata da Rai 2, con la possibilità di seguire l'evento anche in streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max e DAZN.

OA Sport offrirà un aggiornamento costante tramite la sua copertura testuale in tempo reale.

Programmazione ufficiale

Il programma ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali conferma l'orario della staffetta maschile di biathlon: martedì 17 febbraio alle 14.05. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai Due ed Eurosport, in linea con il calendario stabilito dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI). La FISI ha inoltre specificato che la staffetta mista si è svolta domenica 8 febbraio alle 14.05, sempre con diretta su Rai Due ed Eurosport, a testimonianza della coerenza del palinsesto televisivo dedicato alle discipline del biathlon.