Lisa Vittozzi si prepara all’inseguimento femminile di biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con un ritardo di 41 secondi dalla prima classificata, Maren Kirkeeide. La biatleta sappadina ha concluso la sprint al quinto posto, dimostrando una notevole precisione al poligono senza errori, ma con un distacco che la posiziona in una situazione di rincorsa nella competizione di domenica.

La gara di sprint e la posizione di partenza

Lisa Vittozzi ha terminato la sprint femminile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 in quinta posizione, registrando un tempo di 21:21.4.

La sua performance è stata caratterizzata da due serie perfette al poligono, senza alcuna penalità. Tuttavia, il ritmo tenuto sugli sci non è stato sufficiente per raggiungere il podio. Il distacco dalla medaglia di bronzo è stato di diciassette secondi, mentre dalla vetta occupata da Maren Kirkeeide di quaranta secondi. La classifica finale della sprint definisce l'ordine di partenza per la gara di inseguimento, prevista per domenica 15 febbraio alle ore 14.45.

Il funzionamento della gara di inseguimento

La gara di inseguimento si articola su una distanza di 10 chilometri e prevede quattro sessioni al poligono, alternate tra posizione a terra e in piedi. Ogni errore commesso al tiro comporta un giro di penalità.

L'ordine di partenza è determinato dai distacchi accumulati nella sprint: la prima atleta in classifica parte per prima, seguita dalle altre con il ritardo maturato. In questo scenario, Lisa Vittozzi prenderà il via in quinta posizione, con un ritardo di 41 secondi rispetto alla leader Kirkeeide.

I distacchi delle protagoniste

La norvegese Maren Kirkeeide partirà in testa. A seguire, a 4 secondi, si posizionerà la francese Océane Michelon. La terza posizione sarà occupata da Lou Jeanmonnot, a 24 secondi. La bulgara Milena Todorova partirà a 40 secondi, mentre Lisa Vittozzi scatterà a 41 secondi dalla vetta. Tra le altre atlete italiane in gara, Michela Carrara inizierà la sua prova a 1 minuto e 34 secondi, e Dorothea Wierer a 2 minuti e 13 secondi.

Analisi della strategia di gara

Il meccanismo dell'inseguimento favorisce chi dimostra precisione al tiro e costanza sugli sci. Un distacco iniziale contenuto può facilitare una rimonta, ma richiede una prestazione impeccabile. Per Vittozzi, il doppio zero al poligono nella sprint rappresenta un segnale incoraggiante. Tuttavia, il distacco accumulato impone un approccio aggressivo e privo di errori per poter ambire a una medaglia.