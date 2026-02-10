Domani, martedì 10 febbraio, sull’Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo si disputerà la prima edizione olimpica della combinata a squadre femminile di sci alpino. Questo format, che debutta dopo il successo ottenuto ai Mondiali, vede le campionesse del mondo in carica, Breezy Johnson e Mikaela Shiffrin, partire come favorite assolute. L’Italia schiera quattro coppie, con Sofia Goggia e Lara Della Mea a guidare le speranze azzurre.

Il format e il programma della gara

La competizione si articolerà in due manche: una di discesa libera, in programma alle 10:30, e una di slalom, prevista per le 14:00.

Ogni squadra è composta da una discesista e una slalomista, e il tempo finale sarà determinato dalla somma dei tempi ottenuti nelle due discipline. È importante sottolineare che, in caso di uscita, ritiro o squalifica nella discesa, la coppia verrà esclusa dalla competizione e la slalomista non potrà prendere parte alla sua manche.

Le coppie italiane e le favorite

L’Italia presenterà quattro formazioni per questa gara. La coppia Italia 1 vedrà Sofia Goggia impegnata nella discesa e Lara Della Mea nello slalom. Italia 2 schiererà Laura Pirovano e Martina Peterlini, mentre Italia 3 sarà composta da Nicol Delago e Anna Trocker. Infine, Italia 4 vedrà in gara Nadia Delago e Giada D’Antonio. Sofia Goggia, reduce dal bronzo nella discesa libera, rappresenta la punta di diamante per le ambizioni italiane.

Contesto e precedenti del format

Il format della combinata a squadre ha fatto il suo esordio ufficiale ai Mondiali di Saalbach. In quell’occasione, la coppia americana formata da Johnson e Shiffrin si aggiudicò la medaglia d’oro con un tempo complessivo di 2’40"89, precedendo Svizzera e Austria. Questo risultato consolida la loro posizione come principali favorite anche per la competizione olimpica di Milano‑Cortina.

Il programma di domani prevede la discesa alle 10:30 e lo slalom alle 14:00. Sarà possibile seguire ogni fase della gara attraverso dirette testuali e aggiornamenti in tempo reale.