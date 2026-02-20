Sabato 21 febbraio segnerà una giornata cruciale per il bob ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026, con l’assegnazione delle medaglie sia nel bob a quattro maschile sia nel bob a due femminile, come da programma ufficiale.

Programma delle gare e orari

La competizione prenderà il via alle ore 10.00 con la prima manche del bob a quattro maschile, trasmessa in diretta televisiva su Rai2. A seguire, alle ore 11.57, si disputerà la seconda manche, anch’essa in diretta sulla medesima emittente. Nel pomeriggio e in serata, l’attenzione si sposterà sul bob a due femminile: la terza manche è prevista alle ore 19.00, mentre la quarta e ultima manche, decisiva per l’assegnazione delle medaglie, inizierà alle ore 21.05, con copertura in diretta su Rai2.

Dove seguire le gare in streaming e in diretta testuale

Oltre alla trasmissione televisiva, le gare saranno accessibili in streaming per gli abbonati su piattaforme quali Eurosport 2, RaiPlay, RaiPlay Sport, discovery+, DAZN e HBO Max. Per coloro che desiderano seguire la cronaca in tempo reale, OA Sport offrirà una diretta testuale dettagliata di ogni manche.

Contesto e protagonisti attesi

La pista olimpica intitolata a Eugenio Monti a Cortina d’Ampezzo sarà teatro di una giornata carica di tensione e attesa. L’Italia ripone le proprie speranze nel bob a quattro maschile con Patrick Baumgartner, sebbene i tedeschi Johannes Lochner e Francesco Friedrich rimangano i principali favoriti per la medaglia d’oro.

Nel bob a due femminile, invece, si attende con grande curiosità l’esito della quarta manche, che decreterà il podio finale.

Conferma del calendario olimpico

Il calendario ufficiale delle Olimpiadi invernali 2026 conferma che sabato 21 febbraio, quindicesimo giorno della manifestazione, prevede alle ore 10.00 la disputa delle prime due manche del bob a quattro maschile. Nel corso della serata, alle ore 19.00 e alle ore 21.05, si svolgeranno rispettivamente la terza e la quarta manche del bob a due femminile, valide per l’assegnazione delle medaglie.