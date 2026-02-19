Patrick Baumgartner si conferma protagonista nelle prove del bob a 4 maschile in corso a Milano‑Cortina. L’azzurro ha chiuso al primo posto sia la prima sia la seconda batteria sul tracciato intitolato a Eugenio Monti, dimostrando un ritmo convincente e lanciando un segnale forte in vista delle gare ufficiali.

Le prime prove sul budello di Cortina

Le prime due prove del bob a 4 si sono svolte sul budello di Cortina d’Ampezzo, dove Baumgartner ha fatto registrare i migliori tempi nelle due sessioni di allenamento. Nella prima prova ha preceduto di sedici centesimi lo svizzero Michael Voigt, mentre nella seconda ha condiviso il miglior tempo con l’austriaco Markus Treichl.

Il programma proseguirà giovedì 19 febbraio con la terza e la quarta prova, sempre a partire dalle ore 10.00.

Prospettive per l’Italia nel bob a 4

Pur essendo ancora presto per parlare di medaglie, la doppia leadership di Baumgartner nelle prove ufficiali rappresenta un segnale incoraggiante per l’Italia, che nel bob a 4 maschile non sale sul podio olimpico dal 1998. L’altoatesino si candida così come outsider credibile per la zona medaglie, soprattutto se riuscirà a mantenere questo ritmo nelle prossime discese.

Conferme dai risultati e calendario

I risultati delle prime due prove sono stati confermati: nella prima sessione Baumgartner ha chiuso in 54.94, precedendo Voigt di sedici centesimi; nella seconda ha fatto registrare 55.24, in coabitazione con Treichl, con distacchi minimi tra i primi dieci atleti.

Il calendario delle prove ufficiali e delle gare è confermato: giovedì 19 febbraio terzo e quarto allenamento, venerdì 20 le ultime due prove, sabato 21 e domenica 22 le manche valide per le medaglie.