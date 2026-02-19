La seconda sessione di test invernali di Formula 1 in Bahrain ha visto il giovane pilota italiano Kimi Antonelli protagonista assoluto. Al volante della Mercedes, Antonelli ha fatto segnare il miglior tempo della giornata, confermando le aspettative della vigilia e mostrando un ottimo stato di forma in vista dell'inizio della stagione.

Antonelli svetta nei test

Antonelli ha concluso la giornata con un crono di 1’33"669, precedendo il compagno di squadra George Russell e lasciando la concorrenza a inseguire. Il pilota italiano ha completato sessantanove giri, contribuendo in modo significativo al lavoro di raccolta dati della Mercedes.

Questi risultati sottolineano la competitività della scuderia tedesca e la solidità della preparazione in vista del primo Gran Premio della stagione.

Il contesto dei test invernali

I test invernali in Bahrain rappresentano l’ultimo banco di prova per i team di Formula 1 prima dell’inizio del campionato. Le sessioni in pista sono fondamentali per mettere a punto le vetture e testare le strategie che verranno adottate durante la stagione. La prestazione di Antonelli, insieme a quella di Russell, ha permesso alla Mercedes di chiudere la giornata con una doppietta, rafforzando la fiducia nel lavoro svolto durante l’inverno.

La stagione di Formula 1 prenderà il via con il Gran Premio d’Australia, dove i risultati dei test saranno messi alla prova in condizioni di gara reale. L’ottima performance di Antonelli in Bahrain rappresenta un segnale positivo per il team e per i tifosi italiani.