Samuel Costa e Aaron Kostner sono scesi in gara oggi, 19 febbraio, nella Team Sprint di combinata nordica, la prova a coppie maschile. La prima fase si è svolta sul trampolino grande di Predazzo. L’Italia punta a un piazzamento di prestigio, con la speranza di sorprendere in una disciplina che chiude il programma olimpico nordico.

Il contesto della gara

La prova odierna rappresenta l’ultima occasione per gli azzurri nella combinata nordica a Milano Cortina 2026. Il segmento di salto è iniziato alle ore 10.00, seguito dal fondo a Lago di Tesero alle 14.00.

La formula prevede che ogni atleta salti una volta dal trampolino grande e poi affronti una frazione di 7,5 chilometri di sci di fondo in staffetta alternata.

Obiettivi e pronostici

La Norvegia è la favorita d’obbligo, con Austria, Finlandia e Germania tra le principali contendenti al podio. L’Italia, pur non figurando tra le favorite, punta a entrare nella top otto, con la speranza di centrare un risultato di rilievo.

Programma e contesto della combinata nordica

La combinata nordica a Milano Cortina 2026 prevede tre gare maschili: due individuali (dal trampolino piccolo e dal trampolino grande, entrambe con 10 km di fondo) e la Team Sprint dal trampolino grande con staffetta 2×7,5 km. Il risultato del salto determina i distacchi di partenza nella prova di fondo secondo il metodo Gundersen.

La Team Sprint, in particolare, prevede che due atleti per squadra si alternino in frazioni di fondo dopo un salto ciascuno, rendendo cruciale sia la performance nel trampolino sia la resistenza sul fondo.