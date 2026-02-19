Patrick Baumgartner si conferma al vertice nella quarta prova del bob a 4 maschile, valida per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La competizione si è svolta sul budello ampezzano intitolato a Eugenio Monti, dove l'atleta altoatesino ha conquistato la vetta con il tempo di 55.11. A soli quattro centesimi di distacco si sono piazzati Johannes Lochner e Francesco Friedrich, entrambi fermi a 55.15.

Una prova tiratissima

La quarta manche ha offerto una sfida intensa. Baumgartner ha eguagliato le prestazioni delle prime due prove, mantenendo salda la sua posizione di leader.

Lochner e Friedrich, dopo un terzo allenamento più cauto, hanno incrementato il ritmo ma non sono riusciti a superare l'avversario. Anche l'olandese Dave Wesselink ha concluso la prova con lo stesso tempo dei due tedeschi, 55.15.

La top ten e il programma delle prossime giornate

Alle spalle del trio di testa, la classifica vede al quinto posto lo statunitense Frankie Del Duca, staccato di tredici centesimi. Seguono il britannico Brad Hall (sesto, a quindici centesimi), l'austriaco Markus Treichl (settimo, a diciassette centesimi), lo svizzero Cédric Follador (ottavo, a ventuno centesimi), il sud-coreano Jinsu Kim (nono, a ventotto centesimi) e il canadese Taylor Austin (decimo, a ventinove centesimi).

Il programma della competizione proseguirà con le ultime due prove previste per venerdì 20 febbraio, con inizio alle ore 10.00. Sabato 21 febbraio prenderà il via la gara per l'assegnazione delle medaglie: la prima manche si terrà alle ore 10.00, la seconda alle ore 11.57. Domenica 22 febbraio saranno disputate la terza manche alle ore 10.00 e la quarta e decisiva alle ore 12.15.

Bob a 2 maschile: Lochner d'oro, Baumgartner settimo

In una recente prova di bob a 2 maschile, Johannes Lochner ha conquistato l'oro olimpico con un tempo complessivo di 3:39.70. Patrick Baumgartner, in coppia con Robert Mircea, ha concluso la competizione in settima posizione, recuperando due posizioni nella seconda run ma chiudendo a 2"97 dal vincitore.