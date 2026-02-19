Mattina intensa sul circuito di Sakhir, dove Lando Norris ha dominato la sessione mattutina della seconda giornata dei test ufficiali di Formula Uno in Bahrain, firmando il nuovo record assoluto della pre-season in 1’33"453. La McLaren ha mostrato un ritmo notevole, mentre la Ferrari ha vissuto una mattinata complicata, con Lewis Hamilton limitato a soli cinque giri a causa di un problema tecnico non specificato.

Il dominio di Norris e il nuovo record

Lando Norris ha chiuso la sessione mattutina al comando, segnando il miglior tempo in 1’33"453.

Il pilota britannico ha migliorato di sei millesimi il precedente riferimento cronometrico stabilito da George Russell il giorno precedente. Norris ha ottenuto il tempo con gomme C4, precedendo Max Verstappen, che ha girato in 1’33"584 con mescola C3, quindi con uno svantaggio tecnico rispetto alla McLaren.

Ferrari in difficoltà, Hamilton quasi assente

La Ferrari ha vissuto una mattinata difficile: Lewis Hamilton ha completato solo cinque tornate prima di rientrare ai box. La squadra ha precisato che non si trattava di un problema alla power unit. La vettura è rimasta ferma a lungo, limitando fortemente il lavoro in pista.

Classifica mattutina

La graduatoria della sessione mattutina vede Norris in testa, seguito da Verstappen, George Russell (Mercedes), Alexander Albon (Williams), Gabriel Bortoleto (Audi), Oliver Bearman (Haas), Franco Colapinto (Alpine), Liam Lawson (Racing Bulls), Fernando Alonso (Aston Martin), e infine Lewis Hamilton, decimo, a oltre sei secondi dal leader.

Conferma indipendente della competitività Ferrari

Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo nella seconda giornata dei test in Bahrain, con un crono di 1’34"273, precedendo Norris di 0"511. Questo risultato, registrato con mescola C3, conferma la competitività della Ferrari nel corso della giornata, sebbene in una sessione diversa da quella mattutina dominata da Norris.