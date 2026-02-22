Italia quinta nel bob a quattro: l’ultima impresa di Baumgartner a Milano‑Cortina

L’Italia conclude la sua avventura olimpica nei bob a quattro maschile con un quinto posto, ottenuto nella giornata conclusiva delle Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina 2026. L’equipaggio azzurro, guidato da Patrick Baumgartner, ha disputato le ultime due manche sulla pista Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo, sfiorando il podio.

La rimonta azzurra e il podio sfiorato

Partito dalla settima posizione dopo la prima manche, l’equipaggio composto da Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea ha compiuto una notevole rimonta.

Nella seconda discesa, gli azzurri hanno recuperato terreno, risalendo fino alla quinta posizione con un distacco di soli 19 centesimi dal podio. La gara ha visto il dominio tedesco, con Johannes Lochner in testa, seguito dai connazionali Friedrich e Ammour.

La conclusione della gara e il risultato finale

Le ultime due manche, svoltesi nella mattinata, hanno confermato la quinta piazza per l’Italia, che ha chiuso a 18 centesimi dal terzo posto. L’oro è andato a Johannes Lochner, l’argento a Friedrich e il bronzo allo svizzero Vogt. Un risultato che, pur non traducendosi in una medaglia, ha testimoniato la competitività dell’equipaggio italiano fino all’ultimo metro.

La performance italiana nel contesto della competizione

La performance odierna si inserisce in un percorso di crescita già evidenziato nella prima giornata di gare. L’equipaggio azzurro era infatti risalito dal settimo al quinto posto, dimostrando un potenziale concreto per lottare per le posizioni di vertice. La Germania, tuttavia, ha confermato il proprio predominio, piazzando ben tre equipaggi nelle prime posizioni della classifica finale.