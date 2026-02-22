Jonathan Milan ha concluso l’UAE Tour 2026 con una vittoria nell’ultima tappa, confermando il suo dominio nelle volate e regalando un tris di successi al team Lidl‑Trek.

L’ultima tappa dell’UAE Tour

La settima e ultima frazione della corsa a tappe emiratina, disputata tra il Zayed National Museum e Abu Dhabi Breakwater, ha visto Jonathan Milan precedere Erlend Blikra e Sam Welsford in uno sprint finale velocissimo. La tappa, lunga 149 km, è stata chiusa con una media record di 50,566 km/h. La fuga di giornata è stata neutralizzata a circa 2 km dal traguardo, preparando il terreno per la volata decisiva.

Il tris di Milan e la generale

Con questa affermazione, Milan ha siglato il suo terzo successo parziale nella corsa, aggiungendosi alle vittorie nelle tappe quattro e cinque. Nel frattempo, Isaac del Toro ha conquistato la classifica generale, indossando la maglia rossa con un vantaggio di venti secondi su Antonio Tiberi. Luke Plapp ha completato il podio finale.

Le dichiarazioni di Jonathan Milan

“È davvero bello chiudere questo UAE Tour con questa vittoria. L’anno scorso è stato quasi così – Merlier aveva anticipato una grande volata e ho voluto fare qualcosa di simile, quindi ho preso un po’ di esperienza da allora”, ha commentato Milan dopo il traguardo. “Oggi è stata una tappa super veloce e anche dura con il vento e la fuga molto forte.

Abbiamo dovuto controllarla, e l’abbiamo fatto molto bene. Voglio ringraziare tantissimo i miei compagni di squadra. Abbiamo dimostrato di essere uno dei migliori treni, quindi sono contento delle vittorie e anche di come abbiamo corso la gara.”

Il bilancio della corsa

La vittoria di Jonathan Milan nell’ultima tappa ha coronato una settimana di sprint dominati, con tre successi su sette frazioni. Isaac del Toro, invece, ha centrato il suo primo trionfo in una classifica generale di una gara WorldTour, grazie anche alla sua vittoria nella tappa regina e alla costanza mostrata lungo tutta la corsa.

La settima tappa, interamente pianeggiante, ha visto il gruppo neutralizzare una fuga a circa 2 km dal traguardo, consentendo ai velocisti di giocarsi la vittoria.

Milan ha sfruttato al meglio il lavoro del suo team, lanciando lo sprint decisivo a 150 metri dall’arrivo e mantenendo la leadership fino al traguardo.

Isaac del Toro, con la maglia rossa al termine della tappa, ha preceduto Antonio Tiberi di venti secondi nella classifica generale, mentre Luke Plapp ha chiuso al terzo posto, a un minuto e quattordici secondi dal vincitore.