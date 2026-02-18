La competizione nel bob alle Olimpiadi Invernali è sempre più caratterizzata dall'impiego di tecnologie avanzate, con un focus particolare sulla progettazione delle attrezzature e delle calzature degli atleti. La pista Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo si conferma un luogo d'innovazione, dove la ricerca della massima performance si estende anche alla personalizzazione delle scarpe da gara.

La tecnologia BMW nelle calzature degli atleti tedeschi

BMW ha intrapreso una collaborazione con la federazione tedesca per sviluppare scarpe dotate di piastre chiodate personalizzate, realizzate attraverso la stampa 3D.

Questa metodologia consente di adattare la disposizione dei chiodi in funzione della biomeccanica individuale di ciascun atleta, ottimizzando la fase di spinta e migliorando la trasmissione della potenza sul ghiaccio. La stampa 3D offre un livello di personalizzazione estremo, proponendo soluzioni su misura che possono rivelarsi decisive in una disciplina dove ogni millesimo di secondo è cruciale.

Il valore della personalizzazione nel bob

Nel bob, la tecnologia è diventata un fattore determinante per il successo. I regolamenti impongono limiti di peso molto stringenti: 390 kg per il bob a due e 630 kg per il bob a quattro, peso che include gli atleti. Le velocità raggiunte possono superare i 140 km/h, con forze G che mettono a dura prova sia i materiali impiegati sia le capacità fisiche degli sportivi.

In questo scenario, la personalizzazione delle scarpe tramite stampa 3D rappresenta un vantaggio competitivo significativo, come evidenziato dall'impegno di BMW nel settore.

Innovazione e ricerca continua

La ricerca di soluzioni sempre più avanzate continua a definire il mondo del bob. La collaborazione tra aziende automobilistiche e federazioni sportive sottolinea quanto la tecnologia sia ormai parte integrante della preparazione olimpica. La stampa 3D, in particolare, si sta affermando come uno strumento fondamentale per la realizzazione di componenti personalizzati, capaci di rispondere alle esigenze specifiche di ogni atleta.