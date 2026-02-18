Mercoledì mattina a Cortina d’Ampezzo si accende l’ultima gara di sci alpino femminile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: lo slalom speciale. In pista, alle ore 10.00, scende Mikaela Shiffrin, determinata a riconquistare l’oro nella disciplina che l’ha consacrata, a dodici anni di distanza dal successo di Sochi 2014. Tra le italiane, Lara Della Mea si presenta come possibile sorpresa, affiancata da Martina Peterlini e Anna Trocker.

Programma e protagoniste

La competizione si disputa mercoledì mattina a Cortina d’Ampezzo. La prima manche è in programma alle ore 10.00, mentre la seconda, riservata alle migliori trenta atlete, si svolgerà alle 13.30.

Shiffrin, già vincitrice di due ori olimpici, punta al terzo titolo nella sua specialità prediletta. La squadra italiana schiera tre atlete: Lara Della Mea (con il pettorale 16), Martina Peterlini (pettorale 24) e Anna Trocker (pettorale 41). La partecipazione di Giada D’Antonio è stata infatti ridotta a causa di un infortunio.

Contesto della gara

Mikaela Shiffrin torna in gara con l'obiettivo di riconquistare il trono olimpico nello slalom, disciplina in cui ha dimostrato una netta superiorità in Coppa del Mondo, vincendo sette delle otto gare stagionali. La sua ultima medaglia d'oro in questa specialità risale a Sochi 2014, dodici anni fa. Tra le atlete italiane, Lara Della Mea è considerata un'outsider, mentre Peterlini e Trocker rappresentano rispettivamente l'esperienza e la gioventù della squadra.

Dettagli tecnici e avversarie

Le condizioni meteo e della pista sono previste ideali per la gara: cielo limpido e temperature in calo favoriranno una tracciatura ottimale. La start list vede Lara Colturi aprire la competizione, seguita da Shiffrin con il pettorale numero 7. Tra le principali avversarie pronte a inserirsi nella lotta per il podio figurano atlete come Moltzan, Holdener e Aicher.