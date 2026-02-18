Mercoledì 18 febbraio, a Tesero, Elia Barp e Federico Pellegrino saranno protagonisti nella finale maschile della Team Sprint a tecnica libera. Questa competizione rappresenta una delle ultime opportunità per l'Italia di conquistare una medaglia nello sci di fondo in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Il contesto della gara

La finale maschile della Team Sprint a tecnica libera è in programma alle ore 12.15. Le qualificazioni si svolgeranno nella stessa mattinata. Barp e Pellegrino vestiranno i colori dell'Italia in questa prova a squadre, considerata tra le più promettenti per un risultato di rilievo.

La Norvegia è indicata come l'unica avversaria di difficile superamento.

Le premesse e le aspettative

La coppia azzurra arriva alla gara con un solido bagaglio di risultati, forte di due podi consecutivi in Coppa del Mondo. A Davos, a dicembre, si sono classificati secondi, e ancora secondi a Goms il 23 gennaio. In entrambe le occasioni, sono stati battuti soltanto dalla Norvegia (Amundsen/Hedegart). In Svizzera, Pellegrino ha avuto la meglio in volata sugli atleti degli Stati Uniti (Ogden/Schumacher), mentre Graz e Carollo si sono piazzati quarti con la seconda squadra italiana.

La forma della coppia azzurra

Il secondo posto ottenuto a Goms conferma la solidità e l'affiatamento della coppia Barp-Pellegrino, che aveva già conquistato l'argento a Davos nel dicembre precedente.

In entrambe le competizioni, la Norvegia ha imposto un ritmo elevato fin dalle prime frazioni, ma gli azzurri sono riusciti a rimanere in scia, giocandosi il podio fino all'ultimo.

La finale di mercoledì rappresenta dunque una tappa cruciale. La squadra italiana punta a trasformare la continuità di risultati in una medaglia olimpica, valorizzando l'esperienza di Pellegrino e la crescita di Barp.