Il Bodø/Glimt ha compiuto un’impresa storica eliminando l’Inter dalla Champions League, un risultato che ha varcato i confini nazionali fino a raggiungere le pagine di 'The Athletic', la rubrica sportiva del New York Times.

Un’impresa contro ogni pronostico

La squadra norvegese, dopo aver chiuso sei delle otto partite della fase a gironi al 32° posto senza alcuna vittoria, ha ribaltato ogni previsione. 'The Athletic' ha sottolineato come il Bodø/Glimt sia la prima formazione norvegese a spingersi così avanti nella massima competizione europea per club.

Inoltre, è la prima squadra al di fuori dei cinque principali campionati europei a vincere quattro partite consecutive in Champions League dai tempi dell’Ajax 1971‑1972. L’Inter, peraltro, è stata eliminata per la prima volta da una squadra non appartenente a quei campionati.

Il commento del ct Solbakken

Il commissario tecnico della Norvegia, Ståle Solbakken, ha definito l’impresa «senza discussione la più grande prestazione di club nella storia del calcio norvegese ottenuta in partite a eliminazione diretta nel calcio moderno, per di più giocate fuori stagione». Ha inoltre evidenziato come il campionato norvegese si sia concluso a novembre e, nonostante ciò, il Bodø/Glimt abbia continuato a vincere senza fermarsi, andando «contro il senso comune che una squadra possa avere successo senza il ritmo di una stagione regolare».

Contesto e precedenti

Il Rosenborg era stato l’unico club norvegese ad arrivare così avanti in una competizione UEFA, raggiungendo i quarti di finale nel 1996‑1997, quando il format prevedeva l’accesso diretto dopo la fase a gironi. Il Bodø/Glimt ha superato quel traguardo, entrando di diritto nella storia del calcio norvegese.

Probabilità di successo

Secondo una valutazione di Opta riportata da L’Equipe, prima delle ultime due partite della fase a gironi il Bodø/Glimt aveva solo lo 0,3 % di possibilità di raggiungere gli ottavi. Questo dato rende ancora più straordinario il percorso compiuto dalla squadra.