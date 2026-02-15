Simone Bolelli e Andrea Vavassori si confermano campioni nel torneo ATP 500 di Rotterdam, bissando il successo dell’anno precedente. La coppia azzurra, testa di serie numero quattro, ha superato in finale Hendrik Jebens e Ray Ho con il punteggio di 6‑3, 6‑4, conquistando il primo titolo ATP del 2026 e l’ottavo complessivo in coppia.

Il trionfo e le parole dei protagonisti

Il match decisivo si è svolto sul campo centrale del Rotterdam Ahoy. Bolelli e Vavassori hanno imposto il loro gioco fin dall’inizio, chiudendo il primo set 6‑3 e mantenendo il controllo anche nel secondo, vinto 6‑4.

Al termine della premiazione, Bolelli ha commentato: “È bellissimo vincere per due volte di fila qui, c’è stato un pubblico splendido, anche con qualche italiano”, ringraziando il compagno. Vavassori ha aggiunto: “È condividere insieme le vittorie – ma anche le sconfitte. È stato molto bello poter giocare anche più volte sul campo centrale: questo torneo migliora ogni anno, e torneremo sicuramente nel 2027”.

Il contesto della vittoria

Il successo di Rotterdam rappresenta il primo titolo stagionale per la coppia nel 2026 e l’ottavo in carriera, dopo i tre conquistati nel 2024 e i quattro nel 2025. La conferma del titolo ottenuto un anno fa testimonia la continuità e la solidità del duo italiano nel circuito ATP.

Il cammino della coppia nel torneo

Bolelli e Vavassori avevano già vinto il torneo di Rotterdam nel 2025, diventando la prima coppia italiana a trionfare nel doppio del torneo olandese. In quella occasione, avevano battuto in finale Sander Gillé e Jan Zieliński con il punteggio di 6‑2, 4‑6, [10‑6], aggiudicandosi il secondo titolo stagionale dopo Adelaide e il quinto in coppia. Quella vittoria aveva consolidato la loro posizione tra le migliori coppie del circuito e li aveva proiettati verso ulteriori successi nel corso dell’anno.