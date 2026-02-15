Il Sassuolo ha compiuto una rimonta fulminea contro l’Udinese, conquistando tre punti fondamentali nella venticinquesima giornata di Serie A. La partita, svoltasi a Udine, ha visto i neroverdi ribaltare lo svantaggio iniziale in appena un minuto nella ripresa, grazie alle reti di Laurientè e Pinamonti.

La cronaca del match

La gara si è sbloccata al decimo minuto del primo tempo, quando Solet ha capitalizzato un recupero di Ekkelenkamp, battendo Muric con un destro preciso e portando in vantaggio l’Udinese. La reazione del Sassuolo è arrivata nella ripresa: al 56’, Laurientè ha siglato il gol del pareggio con una conclusione precisa, servito da un assist di tacco di Pinamonti.

Soltanto 37 secondi più tardi, Pinamonti ha completato la rimonta con un imperioso colpo di testa, su assist di Garcia.

Le conseguenze in classifica

Con questa vittoria, il Sassuolo raggiunge l’Udinese a quota 32 punti in classifica. Entrambe le squadre si trovano ora in una posizione di relativa tranquillità rispetto alla zona retrocessione. Per i friulani, tuttavia, si tratta di un’occasione sprecata in un campionato finora caratterizzato da prestazioni altalenanti.

Dettagli della rimonta

