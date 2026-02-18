Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto la semifinale del torneo ATP 500 di Doha. La coppia italiana si è imposta nei quarti di finale contro Marcelo Arevalo e Mate Pavić con il punteggio di 7‑6, 3‑6, 10‑7.

La partita è stata caratterizzata da grande equilibrio. Il primo set è stato deciso al tie‑break, aggiudicato dagli azzurri. Nel secondo parziale, Arevalo e Pavić hanno reagito con determinazione, portando il match al super tie‑break. In questa fase decisiva, Bolelli e Vavassori hanno dimostrato maggiore freddezza e precisione, chiudendo la contesa sul 10‑7 e conquistando così l'accesso tra le migliori quattro coppie del torneo.

Il percorso verso la semifinale

I due tennisti italiani, reduci dalla recente vittoria nel torneo di Rotterdam, hanno confermato il loro ottimo stato di forma anche in Qatar. Nel prossimo turno, Bolelli e Vavassori affronteranno la coppia vincente dell'incontro tra Popyrin/Tsitsipas e Heliovaara/Patten.

La partita nel dettaglio

L'incontro è durato un'ora e trentotto minuti, con scambi intensi e punti cruciali. Nel primo set, Bolelli e Vavassori hanno prevalso nel tie‑break per 7‑2. Hanno poi ceduto il secondo set con il punteggio di 3‑6, prima di imporsi nel super tie‑break decisivo per 10‑7. Questo successo sottolinea la continuità di rendimento della coppia italiana, già affermatasi nel circuito ATP 500 e ora protagonista anche a Doha.