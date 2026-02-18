La Juventus può tirare un sospiro di sollievo: gli esami strumentali effettuati al J Medical su Gleison Bremer hanno escluso la presenza di lesioni. Il difensore brasiliano, fermatosi durante la gara di Champions League contro il Galatasaray, non ha riportato danni strutturali e sarà monitorato quotidianamente dallo staff medico bianconero.

Esiti rassicuranti per Bremer

Gli accertamenti, svolti nella giornata odierna, hanno dato esito negativo: non è stata riscontrata alcuna lesione. Il giocatore sarà sottoposto a controlli giornalieri per valutare l’evoluzione delle sue condizioni fisiche.

Il contesto dell'infortunio

Bremer si era fermato durante il primo tempo della sfida di Champions League contro il Galatasaray, accusando un problema muscolare alla coscia destra. Era stato sostituito al 34’ del primo tempo. Il tecnico aveva commentato la necessità di una valutazione approfondita.

Valutazioni in corso e prospettive

Il difensore aveva accusato un fastidio muscolare intorno al trentesimo minuto, toccandosi la coscia destra e provando a restare in campo prima di uscire al 34’. Si temeva un problema ai flessori, con possibili ripercussioni sulla sua disponibilità per i prossimi impegni.

In sintesi, la situazione resta sotto osservazione: gli esami hanno escluso lesioni, ma il monitoraggio quotidiano sarà fondamentale per stabilire se Bremer potrà essere a disposizione nei prossimi impegni della Juventus.