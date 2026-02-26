Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano l’accesso alla semifinale del torneo ATP 500 di Dubai grazie a una rimonta di carattere contro la coppia ceca formata da Petr Nouza e Patrik Rikl. Il successo arriva con il punteggio di 6‑7(4) 6‑2 10‑8, in una sfida giocata sul cemento del Dubai Aviation Club Tennis Centre.

Il match: svolgimento e momenti chiave

Nel primo set, la partita scorre equilibrata, con i servizi che dominano e nessuna delle due coppie che corre rischi. Si arriva al tie‑break, dove i cechi si impongono per 7‑4, grazie a qualche dettaglio in più nei momenti decisivi.

Nel secondo set, il match cambia ritmo: dopo un iniziale equilibrio, Bolelli e Vavassori ottengono il primo break al deciding point sul servizio di Nouza, consolidano il vantaggio e chiudono 6‑2, pareggiando i conti.

Il super tie‑break è combattuto e incerto. Sul 5‑5 gli azzurri sembrano in difficoltà, ma riescono a elevare il livello nei momenti decisivi, passando dal 5‑6 al 10‑8 e chiudendo la partita alla seconda occasione utile.

La coppia italiana si distingue anche nelle statistiche: vince l’80 % dei punti con la prima di servizio e totalizza cinque punti in più rispetto agli avversari.

Prossimo turno e contesto

In semifinale, Bolelli e Vavassori affronteranno la coppia formata da Marcelo Arévalo e Mate Pavić, un avversario di grande esperienza e testa di serie del torneo.

La stagione degli azzurri nel doppio

Il successo di Bolelli e Vavassori conferma il loro ottimo momento di forma nel doppio: si tratta della quarta semifinale stagionale per la coppia azzurra, che ha già dimostrato continuità nei tornei ATP 500.

La semifinale di Dubai rappresenta un ulteriore passo avanti in una stagione che li vede protagonisti costanti nei turni avanzati dei principali tornei del circuito.