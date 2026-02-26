Johannes Lamparter è al comando del Provisional Competition Round (PCR) disputato oggi a Bad Mitterndorf, teatro per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo di combinata nordica di un salto su trampolino di volo. Il leader della classifica generale ha totalizzato 217,9 punti con un salto di 220,5 metri, beneficiando anche del vantaggio del gate abbassato.

Alle sue spalle, a distacchi contenuti grazie al format Compact Race, si sono piazzati il finlandese Ilkka Herola, autore del salto più lungo della giornata con 221 metri, e l’austriaco Thomas Rettenegger.

In ottava posizione figura il due volte campione olimpico Jens Lurås Oftebro. Non erano presenti atleti italiani, con solo trenta combinatisti al via in questa tappa.

Un salto storico su trampolino di volo

La tappa di Bad Mitterndorf segna un momento epocale per la combinata nordica: per la prima volta, infatti, il salto si è svolto su un trampolino di volo. Il PCR odierno potrebbe rivelarsi determinante in caso di condizioni meteorologiche avverse nei prossimi giorni.

Il significato della Compact Race

Il format Compact Race, che prevede distacchi di partenza nello sci di fondo forfettari e legati alla posizione dopo il salto, ha reso possibile l’introduzione del trampolino di volo senza generare differenze eccessive tra gli atleti.

Questo approccio ha permesso di concretizzare un’idea che fino a oggi era rimasta solo teorica.

L’innovazione, prevista per il 27 febbraio 2026, vedrà una gara di Coppa del Mondo con salto su trampolino di volo sul Kulm vicino a Bad Mitterndorf. Il format Compact ha superato le perplessità legate ai potenziali distacchi abissali tra atleti più portati per il salto e quelli più forti nello sci di fondo.

In conclusione, la prova odierna non solo ha visto Lamparter in testa al PCR, ma ha anche aperto una nuova era per la disciplina, grazie a un format che consente di sperimentare senza compromettere l’equilibrio competitivo.