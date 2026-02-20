Federica Brignone ha condiviso la sua esperienza di ritorno alle Olimpiadi di Milano-Cortina, un traguardo raggiunto nonostante un infortunio che inizialmente sembrava precludere ogni possibilità. Durante un evento al Fan Village di Milano, organizzato da Coca-Cola, la sciatrice ha ripercorso le tappe di un percorso complesso, culminato nella conquista di due medaglie d'oro a soli dieci mesi da un incidente che aveva seriamente messo in dubbio la sua partecipazione.

Un cammino segnato da dolore e determinazione

“È stato un percorso talmente difficile che mai mi sarei sognata di poter raggiungere un risultato del genere e forse proprio per questo l’ho raggiunto.

Io sono andata alle Olimpiadi ed ero già contenta di esserci. Dopo l’infortunio non ero sicura neanche di poter tornare a sciare, il danno era stato veramente grande”, ha confessato Brignone, evidenziando la serietà dell'infortunio subito e la forza interiore necessaria per superarlo.

Competitiva, non una semplice presenza

La campionessa ha poi chiarito il suo approccio alla competizione olimpica: “Non avrei mai fatto la ‘comparsata’, non avrei mai tolto un posto a una mia compagna, ma l’idea di essere competitiva alle Olimpiadi è stato talmente bella che per me il resto è stato un più. Ho una certa età e so benissimo cosa sto facendo. È stato difficile accettare. Non era nella mia testa, l’ho vissuto giorno per giorno.

Mai me lo ero immaginato”. Con queste parole ha ribadito che la sua presenza non era un atto simbolico, ma una scelta motivata dalla volontà di competere ad alto livello.

Lo sport come maestra di vita

Infine, Brignone ha voluto condividere un messaggio più ampio sul valore dello sport: “A me piacerebbe portare il valore dello sport che è scuola di vita. Lo sport è meritocratico, aspetto molto importante ma ha bisogno di dedizione, concentrazione, determinazione e lavoro continuo. Ho fatto un percorso in crescendo e andrò sempre a migliorarmi nella vita. Lo sport è sacrificio ma anche bello. Porti dietro emozioni talmente grandi che ti fanno godere la vita”.

Il contesto del recupero

Il suo infortunio risale al 3 aprile 2025, durante i Campionati italiani di sci alpino.

La caduta le procurò una frattura scomposta del piatto tibiale e della testa del perone, oltre alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il percorso di riabilitazione è stato lungo e impegnativo, caratterizzato da interventi chirurgici e fisioterapia intensiva. Nonostante le difficoltà, Brignone ha mantenuto fermo l'obiettivo di tornare competitiva per le Olimpiadi di casa.