La nazionale italiana di sledge hockey ha registrato la sua seconda sconfitta nel Gruppo A alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. La squadra azzurra è stata battuta nettamente dalla Cina con il punteggio di 11‑1.

L'equilibrio iniziale e il sorpasso cinese

La partita è rimasta in equilibrio per i primi dieci minuti. Al 12′, tuttavia, Jintao Tian ha sbloccato il risultato a favore della Cina. L’Italia ha mostrato una pronta reazione, trovando il pareggio al 13′ grazie a una rete di Nikko Landeros. La superiorità cinese è emersa con chiarezza nel secondo tempo: in soli quaranta secondi, le marcature di Qui e Wang (19′) hanno portato la Cina in vantaggio.

Ulteriori due reti di Tian hanno poi fissato il punteggio sul 5‑1 dopo 23 minuti di gioco.

La Cina controlla la terza frazione

Il divario si è ulteriormente ampliato nella parte finale della seconda frazione, con reti messe a segno da Wang (24′) e Shen (26′). La terza frazione ha visto la Cina consolidare il proprio dominio, realizzando altre tre reti in rapida successione con Wang, Song e nuovamente Wang. Il punteggio definitivo di 11‑1 è stato fissato al 44′ da Li.

Questa sconfitta rappresenta la seconda consecutiva per l’Italia nel torneo, dopo quella subita all’esordio contro gli Stati Uniti.

Contesto e prospettive nel torneo

La partita si inserisce nel percorso della nazionale italiana all’interno del Gruppo A, che vede la partecipazione anche di Stati Uniti, Germania e Repubblica Ceca.

La vittoria contro l’Italia permette alla Cina di rafforzare le proprie ambizioni nel girone. Per la squadra azzurra, sarà fondamentale cercare il riscatto nelle prossime gare per mantenere vive le speranze di qualificazione alla fase successiva del torneo.