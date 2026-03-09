João Fonseca celebra con entusiasmo e serenità il suo primo ottavo di finale in un torneo Masters 1000, risultato raggiunto grazie alle vittorie contro Karen Khachanov e Tommy Paul a Indian Wells. Ora, il giovane talento brasiliano si prepara ad affrontare il primo confronto in carriera contro Jannik Sinner, un’occasione che vive con profonda ammirazione e grande motivazione.

Un traguardo storico e la naturale serenità del giovane talento

Fonseca ha espresso la sua gioia per aver raggiunto gli ottavi in un torneo di tale prestigio, definendolo “davvero bellissimo”.

Ha spiegato che lui e il suo team lavorano costantemente per vivere settimane come questa nei Masters 1000, considerati tornei di fondamentale importanza. Affrontare giocatori del calibro di Khachanov, Tommy Paul e ora Sinner rappresenta esattamente ciò per cui si allena ogni giorno: confrontarsi con i migliori al mondo.

Gestire l’attenzione crescente e trasformarla in stimolo

Il giovane brasiliano ha raccontato di gestire con naturalezza l’attenzione mediatica e del pubblico che sta crescendo attorno alla sua figura. “Credo di essere sempre stato così: tranquillo, molto calmo, e cerco semplicemente di comportarmi nel modo migliore possibile”, ha affermato. Ha sottolineato l’importanza di abituarsi a queste situazioni se l’obiettivo è diventare un giorno numero uno del mondo o entrare stabilmente tra i primi cinque, puntando alla vittoria nei tornei dello Slam.

Ha inoltre apprezzato il supporto dei tifosi, in particolare dei bambini che gli chiedono autografi o foto, definendo questi momenti “davvero belli” e da vivere in modo positivo.

“Un privilegio, non una pressione”

Fonseca ha commentato anche i paragoni con i top player del circuito. Se le persone lo ritengono in grado di competere con giocatori come Sinner o Alcaraz, lui percepisce questa opinione “come un privilegio, non come una pressione”. Per il brasiliano, ciò significa che la gente crede nel suo livello e nel suo gioco, rappresentando “una motivazione in più per continuare a lavorare e cercare di diventare la versione migliore possibile di me stesso”.

Obiettivi chiari e una ferma volontà di imparare

Il giovane tennista ha espresso fiducia nelle proprie capacità, ricordando le vittorie contro Khachanov e Tommy Paul, due tra i migliori al mondo, che gli hanno infuso maggiore sicurezza e la consapevolezza di possedere il livello necessario per competere. Tuttavia, ha aggiunto che questo percorso richiede tempo e un lavoro costante su molti aspetti: mentale, fisico e tecnico. “Ci sono molte cose da migliorare, ma penso di essere sulla strada giusta”, ha concluso.

Attesa e profondo rispetto per Sinner

Guardando al prossimo match contro Sinner, Fonseca ha ammesso la sua ammirazione per il campione altoatesino. “Tutti noi giocatori guardiamo spesso le partite di Carlos e Jannik, perché negli ultimi anni hanno giocato tante finali e tante sfide incredibili.

In questo momento sono davvero su un altro livello e stanno esprimendo un tennis straordinario, vincendo quasi ogni torneo che giocano. Per me è un grande privilegio poter affrontare un giocatore come Sinner”.

Ha poi chiarito il suo approccio alla sfida: “Entrerò in campo per provare a vincere, naturalmente, ma allo stesso tempo voglio godermi l’esperienza il più possibile. Voglio capire dove si trova davvero il mio livello, cosa fa un giocatore come lui per essere così forte e quali aspetti devo migliorare per arrivare a quel livello. Nei prossimi giorni lavoreremo sul piano partita con il mio team e poi cercherò di farmi trovare pronto quando scenderò in campo”.

Contesto e precedenti nel torneo

Fonseca ha raggiunto il quarto turno del BNP Paribas Open dopo aver superato Tommy Paul con un netto 6-2, 6-3. Ha definito il confronto con Sinner come “una fascinosa sfida tra l’élite attuale e la prossima generazione”. Ha sottolineato che affrontare top player come Khachanov, Paul e ora Sinner è “un piacere” e il frutto del lavoro specifico del suo team per ottenere risultati nei Masters 1000.