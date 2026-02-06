Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inaugurato Casa Italia presso la Triennale di Milano, definendola “una porta di ingresso dell’Italia”. L’evento si è svolto in occasione delle Olimpiadi invernali Milano‑Cortina 2026, con il Capo dello Stato che ha voluto sottolineare il significato profondo di questo luogo per il Paese.

Un luogo simbolo per il Paese

“L’inaugurazione di Casa Italia è sempre un momento di grande coinvolgimento. Quando le Olimpiadi si svolgono in altri paesi, come più di frequente avviene, sono venuto a Parigi e Casa Italia era una finestra sull’Italia.

Questa volta, in questa felice circostanza, Casa Italia assume un altro significato: una porta di ingresso dell’Italia”, ha dichiarato Mattarella inaugurando la sede milanese.

Il Presidente ha aggiunto: “È un luogo che esprime la nostra quintessenza italiana, il suo carattere, la cultura e il suo stile di vita”.

Contesto e significato dell’iniziativa

Casa Italia, allestita alla Triennale di Milano, assume un ruolo centrale nell’accoglienza e nella rappresentazione del Paese durante i Giochi Olimpici. Il Presidente ha voluto evidenziare come questa struttura non sia solo un punto di riferimento per atleti e media, ma un vero e proprio simbolo dell’identità italiana, capace di trasmettere valori culturali e di stile.

La cerimonia di inaugurazione

Alla cerimonia erano presenti numerose autorità, tra cui il Sindaco di Milano, il Presidente della Regione Lombardia, il Ministro per lo Sport e i Giovani, il Presidente di Fondazione Milano Cortina 2026 e il Presidente del Coni. Quest’ultimo ha sottolineato che “è la prima volta che il Presidente della Repubblica inaugura Casa Italia in Italia” e ha definito l’evento “un momento di grande vicinanza del Paese allo sport”.