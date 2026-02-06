Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato Casa Italia presso la Triennale di Milano, in vista dell’apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano‑Cortina. “Siamo a poche ore dall’apertura dei Giochi ed emozione e attesa vanno crescendo, è motivo di grande soddisfazione vedere l’Italia al centro di una dimensione così importante della vita internazionale quale quella dello sport”, ha affermato il Capo dello Stato.

Un messaggio di benvenuto e collaborazione

Mattarella ha proseguito il suo intervento con parole di riconoscenza e augurio rivolte agli atleti e a chi li ha sostenuti nella preparazione: “Per questo con gli auguri a tutti i nostri atleti, atlete, a tutti coloro che li seguono e li hanno sostenuti nella preparazione, va la riconoscenza e l’augurio più inteso di buona attività”.

Ha poi evidenziato il significato simbolico di Casa Italia: “Casa Italia ha anche questo significato, di benvenuto. Un benvenuto che esprime la vocazione italiana al dialogo, alla concordia, alla collaborazione. Complimenti per Casa Italia e auguri”.

Il contesto dell’inaugurazione

L’evento si è svolto alla Triennale di Milano, pochi giorni prima della cerimonia di apertura dei Giochi invernali. Casa Italia rappresenta il quartier generale italiano durante l’evento sportivo e assume un ruolo centrale nel promuovere l’immagine del Paese nel contesto internazionale.

Il valore simbolico dell’evento

Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha sottolineato l’importanza della presenza di Mattarella all’inaugurazione, definendola un momento di grande vicinanza del Paese allo sport.

Ha inoltre evidenziato come sia la prima volta che il Presidente della Repubblica inaugura Casa Italia in Italia, sottolineando il valore simbolico dell’evento e la coesione istituzionale che lo ha reso possibile.