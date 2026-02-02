Durante la partita Cremonese-Inter, un petardo lanciato dai tifosi è esploso nelle vicinanze del portiere Audero. L'incidente ha causato un danno immediato al giocatore, ma non gli ha impedito di proseguire e concludere l'incontro. L'avvocato Roberto Afeltra, esperto di diritto sportivo, intervenendo a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, ha spiegato come questo fatto escluda l'applicazione della sanzione massima nei confronti della società nerazzurra.

Possibili sanzioni per l'Inter

Secondo Afeltra, le misure disciplinari che potrebbero essere adottate nei confronti dell’Inter si configurano principalmente in una multa, la chiusura di un settore dello stadio, la disputa di una o più gare a porte chiuse, o la chiusura di più parti dell’impianto.

L'avvocato ha categoricamente escluso la possibilità di una penalizzazione in termini di punti in classifica. "No, non è prevista", ha affermato, aggiungendo: "Non sono abituato a fare previsioni ma la sanzione che potrà ricevere la società può andare dalla chiusura di un settore dello stadio per un determinato periodo oppure giocare una gara a porte chiuse. Oltre questo non si dovrebbe andare".

Esclusa la sconfitta a tavolino

Afeltra ha inoltre chiarito che non è ipotizzabile una sconfitta a tavolino per l'Inter. "Se il portiere avesse dovuto abbandonare il campo parzialmente o definitivamente, ci poteva essere il rischio di applicazione della perdita della gara", ha spiegato. Tuttavia, poiché Audero è rimasto in campo fino al termine della partita, questa eventualità è da escludere.

Precedenti in casi analoghi

In casi analoghi, le autorità sportive hanno adottato provvedimenti come gare a porte chiuse e ammende. Un esempio significativo si è verificato in una partita di Serie D tra L’Aquila e Sambenedettese. In quella circostanza, il Giudice Sportivo ha inflitto all’Aquila una multa di tremila euro e l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse. Alla Sambenedettese, invece, è stata comminata una multa di 2.800 euro e una diffida, a seguito di episodi di violenza e uso di materiale pirotecnico da parte dei tifosi.