A pochi giorni dall’avvio dei Giochi Olimpici invernali di Milano‑Cortina, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha fatto il punto sui preparativi. Durante un evento a Palazzo Lombardia, Fontana ha dichiarato che “le cose che dovevano essere fatte sono state fatte” e che ora si è “proprio ai dettagli”. Ha inoltre espresso l’auspicio che le condizioni meteorologiche possano migliorare nel corso delle competizioni.

Il contributo dei volontari e l’immagine dell’evento

Il presidente ha evidenziato l’importanza del ruolo dei volontari, raccontando di aver “ieri salutato i volontari della Valtellina”.

La loro presenza sul territorio, ha sottolineato, contribuirà “fisicamente e visivamente” a proiettare l’immagine di un evento già in corso, trasmettendo la sensazione che i Giochi siano effettivamente iniziati.

Previsioni meteo e la speranza di un tempo favorevole

Fontana ha notato un miglioramento delle previsioni del tempo rispetto alla settimana precedente. Tuttavia, ha ribadito la necessità di sperare che “soprattutto nei giorni delle gare il tempo si riapra”. L’obiettivo è che condizioni climatiche più favorevoli possano accompagnare lo svolgimento delle diverse competizioni.

Aspettative per Milano‑Cortina

Il commento del presidente si inserisce in un clima di grande attesa per l’inizio dei Giochi.

In precedenza, il governatore aveva sottolineato il potenziale turistico dell’evento, affermando che le Olimpiadi avrebbero potuto raddoppiare le presenze turistiche e che “in Valtellina è tutto prontissimo”. La presidente del CIO, Kirsty Coventry, aveva a sua volta dichiarato che la preparazione stava procedendo molto bene, che “siamo esattamente dove volevamo essere” e che c’è “grande eccitazione” per i Giochi.