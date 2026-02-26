Cristina Chirichella, centrale dell’Imoco Volley Conegliano, ha fatto il punto sulla sua condizione fisica e sulle prospettive della squadra, intervenendo a Volley Night su OA Sport TV. Ha confermato di aver superato un piccolo infortunio e di essere pienamente reintegrata nel gruppo, pronta per affrontare i playoff con rinnovata fiducia.

Ripresa e preparazione ai playoff

“Bene, bene, sto riprendendo da un piccolo infortunio, ma sono già arruolata con la squadra, quindi ci stiamo preparando per questi playoff”. Con queste parole, Chirichella ha sottolineato il suo ritorno in campo e la determinazione a contribuire al meglio in questa fase cruciale della stagione.

L’imprevedibilità del campionato e il ruolo del centrale

Riflettendo sul campionato in corso, la centrale ha evidenziato l’imprevedibilità del torneo: squadre di alta classifica sono cadute contro avversarie meno quotate, e la lotta per i playoff e la salvezza si è protratta fino all’ultima giornata. “Mai dire mai”, ha affermato, sottolineando come tutto sia possibile fino all’ultimo.

Sul ruolo del centrale nel gioco moderno, ha aggiunto: “Oggigiorno si giocano tante più palle vicino al centrale, un po’ come nella maschile. Si punta sul giocare molto veloci, sull’anticipare molto, e sicuramente il riproporsi costantemente è un elemento fondamentale”.

Resilienza e motivazione personale

Chirichella ha condiviso la sua esperienza riguardo ai momenti difficili vissuti nella carriera: “Nella mia carriera ne ho avute di batoste, e sicuramente mi sono esaminata tanto, in primis.

Il motivo per cui mi sono successe queste cose è stato un elemento chiave, per cercare di reagire in determinate situazioni. Il farmi delle domande e darmi delle risposte, questo anche con l’aiuto di esperti, ma allo stesso tempo le persone a me care: quelle sono state un punto di svolta importante, perché anche le volte in cui ci sono stati dei momenti in cui volevo smettere, mi hanno dato la forza di continuare a seguire quello che è il mio sogno.”

Consapevolezza e obiettivi in vista dei playoff

Guardando ai playoff, ha spiegato che la squadra ha lavorato con continuità e intensità, arrivando alla fase decisiva con la mente libera e una preparazione fisica solida. “Siamo riusciti ad allenarci costantemente, abbiamo sicuramente fatto un bel lavoro fisico, quindi arriviamo sicuramente con la mente libera e con comunque addosso allenamenti significativi.”

Infine, ha affrontato il tema del ruolo di favorita: “Penso che tutti l’abbiamo visto, che purtroppo la palla è tonda.

Noi sappiamo sicuramente quali sono le nostre qualità e le nostre doti. … Siamo la stessa squadra dell’anno scorso, e abbiamo perso una Supercoppa e un Mondiale per club, come se fosse caduto il mondo. Ma in realtà la palla è tonda e ovviamente sono stati più bravi gli altri. Ma questo non ha intaccato quelle che sono la nostra consapevolezza.” Ha concluso affermando che la vittoria della Coppa Italia e una regular season brillante hanno rafforzato la fiducia del gruppo.

Il contesto della stagione

La stagione di Conegliano è stata finora ricca di successi: la squadra ha conquistato la Coppa Italia e ha disputato una regular season di alto livello, confermandosi tra le protagoniste del campionato. La preparazione ai playoff si inserisce in un contesto di continuità e ambizione, con l’obiettivo di confermare il proprio valore anche nelle fasi decisive.