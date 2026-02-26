Jasmine Paolini, prima testa di serie del WTA 500 di Mérida, scende in campo nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 febbraio per affrontare la lucky loser australiana Priscilla Hon negli ottavi di finale del torneo messicano.

Dettagli dell’incontro

L’incontro è in programma giovedì 26 febbraio allo Stadio dell’Estadio con inizio alle ore 21.00 italiane. Dopo le sfide Bouzas Maneiro–Frech e Li–Sonmez, Paolini affronterà Hon “a seguire, ma non prima dell’1.00 di venerdì 27 febbraio” secondo il programma ufficiale.

Dove vederla in tv e streaming

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis (in chiaro) e Sky Sport Tennis.

In streaming sarà disponibile su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW. Inoltre, OA Sport offrirà una diretta live testuale dell’incontro.

Contesto e percorso recente

Paolini, numero sette del ranking mondiale, arriva a Mérida dopo un avvio di stagione difficile, con tre sconfitte consecutive: agli Australian Open contro Iva Jovic, poi a Doha e Dubai. Grazie al suo status di prima testa di serie, ha ricevuto un bye e debutterà direttamente al secondo turno contro la n. 136 del mondo, Priscilla Hon, ripescata come lucky loser dopo aver battuto Renata Zarazua nelle qualificazioni.

Il torneo WTA 500 di Mérida

Il Mérida Open Akron 2026 è la quarta edizione del torneo e la prima classificata come WTA 500.

Si disputa su cemento all’aperto presso lo Yucatán Country Club di Mérida, in Messico, dal 23 febbraio al 1º marzo 2026. Jasmine Paolini è la prima testa di serie, seguita da Emma Navarro, Ann Li e Marie Bouzková tra le prime quattro.