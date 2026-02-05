L’Italia ha conquistato una medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre femminile durante i Campionati Europei di ciclismo su pista a Konya. Il quartetto composto da Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini ha chiuso la finale per il terzo posto con un tempo di 4’09"961, superando la Francia e salendo così sul podio continentale.

La competizione e il podio

Le azzurre hanno affrontato la finale per il bronzo con determinazione, riuscendo a imporsi sulle avversarie francesi. Nel primo turno, il quartetto italiano aveva già stabilito un nuovo record nazionale con il tempo di 4’06"796, dimostrando un’ottima condizione e una grande coesione di squadra.

La Gran Bretagna si è aggiudicata la medaglia d’oro, migliorando il record del mondo in due occasioni durante la giornata.

Le voci delle protagoniste

Elisa Balsamo ha commentato: “Ero un po’ preoccupata di tornare a correre un quartetto dopo un anno e mezzo. Ho avuto ottime sensazioni. Sono stata contenta di poter gareggiare con due giovanissime come Federica, anche se già campionessa del mondo, e Linda, che è stata molto brava. È stata una bellissima esperienza e sono felice di essere tornata in pista.”

Linda Sanarini ha aggiunto: “Correre con Elisa e Letizia, atlete che ho sempre ammirato per quello che hanno fatto, è una grande emozione. Sono soddisfatta della mia prestazione. Pensavo che avrei trovato maggiore difficoltà ad integrarmi, invece le compagne mi hanno fatto sentire subito a mio agio.

Le ringrazio, come ringrazio anche i tecnici Bragato e Villa che mi hanno permesso di vivere questa esperienza.”

Un risultato di rilievo per il ciclismo italiano

La medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre rappresenta un risultato significativo per la spedizione italiana, che conferma la qualità e la profondità del movimento femminile su pista. Il podio ottenuto a Konya testimonia la crescita delle giovani atlete e la capacità di competere ai massimi livelli europei.