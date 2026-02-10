Il 10 febbraio 2026, le Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina hanno visto l'Italia protagonista in diverse discipline, con gli azzurri spesso accreditati come outsider. Un resoconto in diretta ha evidenziato due risultati di particolare rilievo: la medaglia d'oro nella staffetta mista di short track e il bronzo nel doppio misto di curling.

Oro nella staffetta mista di short track

La competizione di short track ha regalato all'Italia un successo entusiasmante con la vittoria nella staffetta mista. Questo trionfo, celebrato come un oro short track, ha confermato le potenzialità della squadra, capace di emergere nonostante il ruolo di sfavorita.

Bronzo nel curling doppio misto

Nel curling, la coppia italiana composta da Stefania Constantini e Amos Mosaner ha conquistato la medaglia di bronzo superando la Gran Bretagna con il punteggio di 5‑3. Il racconto della gara ha sottolineato la capacità di reazione degli azzurri: “Non era facile rimettersi in sesto dopo la delusione di ieri sera ma loro se l’hanno fatta!”. La precisione di Constantini è stata decisiva, con un tiro che ha permesso all'Italia di portarsi sul 4‑2 a due end dalla conclusione.

Il contesto delle gare da outsider

Il liveblog originale, intitolato “almeno quattro gare con l’Italia outsider”, anticipava una giornata ricca di impegni e potenziali sorprese per gli atleti italiani.

Sebbene non tutte le competizioni siano state dettagliate, il titolo indicava la presenza di almeno quattro eventi in cui l'Italia era considerata una sorpresa.

Conferme da fonti indipendenti

I risultati ottenuti dall'Italia sono stati confermati anche da fonti indipendenti come Sky TG24. La medaglia d'oro nella staffetta mista di short track ha visto la partecipazione di atleti come Arianna Fontana, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Chiara Betti ed Elisa Confortola. Parallelamente, nella discesa della combinata a squadre femminile, Sofia Goggia è incorsa in una caduta, mentre Laura Pirovano ha ottenuto un terzo posto in attesa dello slalom. Sky TG24 ha inoltre menzionato la finale per il bronzo nel curling doppio misto tra Italia e Gran Bretagna.

Questi elementi convergono nel delineare una giornata olimpica di successo per l'Italia, con risultati che hanno superato le aspettative in discipline chiave.