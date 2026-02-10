Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno conquistato la medaglia di bronzo nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. La coppia azzurra ha battuto la Gran Bretagna nella finale per il terzo posto, dopo una sconfitta di misura contro gli Stati Uniti. Il percorso del curling prosegue: da domani iniziano i tornei a squadre maschili e femminili, con rinnovate ambizioni per l'Italia.

Bronzo nel doppio misto: conferma sul podio

Il duo italiano, campione olimpico in carica e fresco campione del mondo, ha ribadito il proprio valore conquistando il bronzo nel doppio misto.

Nonostante la battuta d'arresto contro gli Stati Uniti, Mosaner e Constantini hanno dimostrato grande determinazione, centrando il podio e confermando la loro capacità di gestire la pressione e mantenere un alto livello di rendimento.

Prossime sfide: uomini e donne in campo

Il torneo di curling continuerà con le competizioni a squadre. A partire da mercoledì 11 febbraio, scenderanno in campo le nazionali maschili e femminili. Il format subirà una variazione rispetto al doppio misto: le squadre saranno composte da quattro atleti ciascuna. Le partite si articoleranno su dieci end, e ogni squadra utilizzerà otto stone, due per atleta, a differenza delle sei previste nel doppio misto.

La nazionale maschile punta ai playoff

La squadra maschile italiana, capitanata da Joel Retornaz e composta da Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, vanta risultati di rilievo. Negli ultimi anni ha ottenuto due bronzi (2021‑2022) e un quarto posto (2025) agli Europei, oltre al bronzo ai Mondiali 2024. L'obiettivo dichiarato è raggiungere i playoff e competere per le medaglie.

La nazionale femminile: outsider da seguire

La squadra femminile presenta alcune incognite, tra cui l'esclusione di Angela Romei, ora commentatrice per la Rai, sostituita dalla diciannovenne Rebecca Mariani, alla sua prima esperienza internazionale senior. Le difficoltà emerse agli ultimi Europei e un clima non sereno potrebbero rappresentare delle sfide aggiuntive.

L'obiettivo è sorprendere e ben figurare, puntando a emergere come outsider tra le favorite: Svizzera, Svezia, Canada, Gran Bretagna e le agguerrite formazioni asiatiche.

Il percorso del doppio misto

Nel torneo di curling doppio misto, l'Italia si è qualificata tra le semifinaliste insieme a Gran Bretagna, Stati Uniti e Svezia, mentre Canada e Svizzera sono state eliminate. L'ultima partita del round robin contro gli USA, disputata lunedì 9 febbraio, ha determinato il piazzamento finale in classifica, con l'Italia in corsa per il secondo posto in caso di vittoria.