Elisabetta Cocciaretto compie un’impresa nel secondo turno del Qatar TotalEnergies Open di Doha, eliminando Coco Gauff in due set e conquistando un posto negli ottavi di finale.

La 25enne di Fermo, numero 57 del ranking e ripescata nel tabellone principale come lucky loser, ha superato la statunitense numero cinque del mondo con il punteggio di 6‑4, 6‑2 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Ora affronterà un’altra americana, Ann Li, numero 41 WTA.

Una vittoria che vale doppio

Cocciaretto aveva già ottenuto una vittoria nel main draw contro la francese Elsa Jacquemot, numero 60 WTA, con un risultato di 7‑6(4), 6‑2.

Questo successo le ha garantito l’opportunità di sfidare Gauff. La vittoria contro la statunitense rappresenta un salto di qualità significativo per l’italiana, che ha saputo imporsi con autorità su una delle favorite del torneo.

Prossimo ostacolo: Ann Li

Il prossimo impegno vedrà Cocciaretto opposta ad Ann Li, numero 41 del ranking. Una sfida che potrà confermare il momento positivo dell’azzurra e la sua capacità di competere ad alto livello nei tornei WTA 1000.

La carriera di Cocciaretto

Si tratta della terza vittoria in carriera di Cocciaretto contro una Top 10 e della prima in un torneo WTA 1000 al di fuori di uno Slam. La vittoria è arrivata in due set netti, 6‑4, 6‑2, confermando il suo stato di forma e la capacità di gestire match di alto livello.

Il tabellone del Qatar TotalEnergies Open si sta rivelando ricco di sorprese. Il torneo si disputa sui campi in cemento del Khalifa International Tennis and Squash Complex di Doha, con un montepremi di oltre quattro milioni di dollari.