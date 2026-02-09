Lunedì 9 febbraio a Bormio, in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, prenderà il via la combinata a squadre maschile di sci alpino. L’Italia si presenta con quattro coppie, e Giovanni Franzoni si è distinto come primo classificato dopo la manche di discesa.

La gara: disciplina, programma e partecipanti

La combinata a squadre maschile, disciplina che debutta nel programma olimpico, si disputerà sulla celebre pista Stelvio di Bormio. La competizione prevede due manche: la prima, di discesa libera, è fissata per le ore 10.30, mentre la seconda, di slalom speciale, avrà luogo alle 14.00.

La squadra italiana schiera quattro equipaggi: Franzoni/Vinatzer (Italia 1), Paris/Sala (Italia 2), Casse/Saccardi (Italia 3) e Schieder/Kastlunger (Italia 4). Al termine della discesa, Giovanni Franzoni si è posizionato al primo posto tra i discesisti azzurri.

Le dichiarazioni di Giovanni Franzoni

Giovanni Franzoni, dopo essersi classificato primo nella discesa, ha condiviso le sue impressioni: “Il mio l’ho fatto, volevo una buona discesa per infondere fiducia a Vinatzer, che so essere in grado di gestire la pressione. È un grande professionista e gli ho consigliato di sciare con serenità e di spingere. Il risultato arriverà di conseguenza”. Ha aggiunto: “Sono soddisfatto della mia prestazione, ma la classifica è molto corta e il livello è altissimo.

Valuteremo la tracciatura e gli altri fattori. Ieri ho trascorso del tempo con amici e familiari, ho gestito un po’ di affaticamento alla schiena riposando. In queste condizioni di ghiaccio mi trovo a mio agio: sto cercando di mantenere il mio ritmo. Credo che realizzerò appieno tutto questo nelle prossime settimane”.

Contesto della competizione e prospettive future

La combinata a squadre maschile rappresenta una novità assoluta ai Giochi Olimpici, sostituendo la combinata individuale e il team event. L’Italia ambisce a risultati importanti, forte delle performance di Franzoni e Paris nella discesa. La Svizzera rimane la squadra favorita, con coppie di rilievo come Odermatt/Meillard e Von Allmen/Nef.

Tuttavia, gli azzurri hanno il potenziale per sorprendere, a condizione che Vinatzer e Sala dimostrino solidità nella manche tecnica.

Focus sulla coppia italiana di punta

Giovanni Franzoni e Alex Vinatzer emergono come la coppia di punta dell’Italia nella combinata a squadre. Dopo la discesa, Franzoni si è posizionato al primo posto assoluto tra tutte le coppie partecipanti, mentre Paris e Sala occupano la quinta posizione. Nonostante la Svizzera sia considerata la principale favorita, l’Italia può puntare al podio se saprà mantenere alta la concentrazione nella decisiva manche di slalom.