Florian Schieder, impegnato nella combinata a squadre maschile alle Olimpiadi di Milano‑Cortina, ha vissuto un momento amaro nella manche di discesa sulla Stelvio di Bormio. Dopo aver perso uno sci e caduto, ha compromesso la partecipazione del suo team alla prova di slalom, scusandosi con il compagno Tobias Kastlunger.

La dinamica dell’incidente

Durante la prima frazione della combinata a squadre, Schieder ha spigolato nella parte alta del tracciato, perdendo uno sci e finendo a terra. L’incidente ha determinato l’esclusione della coppia Italia 4 (Schieder/Kastlunger) dalla manche di slalom, come previsto dal regolamento della gara a squadre.

Le dichiarazioni di Schieder

Ai microfoni della Rai, visibilmente amareggiato, Schieder ha dichiarato: “È un peccato, devo rivedere cosa ho sbagliato. Forse non sono partito nel modo giusto: ho perso lo sci e mi dispiace molto per Tobi (Kastlunger)”. Ha aggiunto: “È una situazione che devo analizzare con attenzione: in quel tratto si viaggia a velocità altissime e basta un attimo per ritrovarsi a terra”.

Il contesto della gara

La combinata a squadre maschile ha fatto il suo debutto nel programma olimpico di sci alpino. La prova si articola in due manche: una di discesa e una di slalom, disputate da due atleti diversi per ciascuna squadra. In caso di uscita o ritiro nella discesa, la squadra viene automaticamente esclusa dalla manche di slalom.

Le squadre italiane in gara

La caduta di Schieder è avvenuta subito dopo il passaggio degli svizzeri e ha impedito alla coppia Italia 4 di proseguire nella competizione. L’Italia schierava quattro formazioni nella combinata a squadre: Italia 1 (Franzoni/Vinatzer), Italia 2 (Paris/Sala), Italia 3 (Casse/Saccardi) e Italia 4 (Schieder/Kastlunger). La caduta di Schieder ha dunque privato il team azzurro di una delle sue formazioni in gara.