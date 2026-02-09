Giovanni Franzoni ha siglato il miglior tempo nella discesa della prova a squadre della combinata maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, disputata a Bormio. Il bresciano ha mostrato la sua superiorità nella seconda parte del tracciato, accumulando un vantaggio di almeno quattro decimi su ogni avversario dopo il salto di San Pietro e negli ultimi curvoni finali. Ha concluso con 17 centesimi di scarto su Alexis Monney. L’Italia, con Franzoni e Alex Vinatzer, ambisce al titolo olimpico.

La concorrenza svizzera si dimostra agguerrita: Marco Odermatt ha chiuso terzo, a 28 centesimi da Franzoni, perdendo quasi cinque decimi solo nell’ultimo intermedio.

Il campione olimpico in carica ha accusato 42 centesimi di ritardo, un margine che Vinatzer potrà gestire nello slalom. In quinta posizione si è piazzata la coppia composta da Dominik Paris e Tommaso Sala, con Paris a 59 centesimi dal connazionale. Florian Schieder è caduto in discesa e non parteciperà allo slalom.

La prova a squadre nella combinata

La discesa della combinata a squadre rappresenta una tappa fondamentale del programma olimpico, con lo slalom previsto nel pomeriggio. La prestazione di Franzoni conferisce un vantaggio significativo all’Italia, che può contare sull'abilità di Vinatzer nello slalom per difendere la posizione. Paris, pur non essendo al vertice, ha contenuto i distacchi, mantenendo vive le speranze azzurre.

Ultime performance di Franzoni

Nella prima prova cronometrata della discesa libera, tenutasi il 4 febbraio 2026, Franzoni aveva già ottenuto il secondo tempo, staccato di sedici centesimi dallo statunitense Ryan Cochran‑Siegle, risultando il migliore tra gli atleti italiani. Questo risultato aveva confermato il suo ottimo stato di forma in vista della combinata a squadre.