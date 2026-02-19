Samuel Costa e Aaron Kostner hanno concluso l’undicesima posizione nel segmento di salto della Team Sprint di combinata nordica, valida per le Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026. Gli azzurri hanno totalizzato 182,0 punti, accusando un ritardo di 1’26” dalla Germania, squadra leader della prova con 246,5 punti.

La competizione si è svolta a Predazzo per il tratto di salto, prima del trasferimento a Lago, frazione di Tesero, dove si terrà il segmento di fondo da 15 chilometri con inizio previsto alle 14:00.

Classifica provvisoria dopo il salto

Al termine della prova di salto, la Germania guida la classifica con 246,5 punti.

Seconda è la Norvegia, a 13” di distacco, seguita dal Giappone a 21”. L’Italia, rappresentata da Costa e Kostner, si posiziona undicesima con 182,0 punti, a 1’26” dalla vetta. Seguono la Cina (175,9 punti, +1’34”), la Polonia (154,2, +2’03”) e l’Ucraina (129,8, +2’36”).

Il segmento di salto ha definito la classifica provvisoria, mentre il segmento di fondo, che si svolgerà a Lago di Tesero, decreterà il risultato finale a partire dalle 14:00.

Prospettive per il segmento di fondo

La Team Sprint rappresenta l’ultimo appuntamento olimpico per la disciplina della combinata nordica. La Germania ha dimostrato una notevole performance nel salto, conquistando una posizione di rilievo. L’Italia, dal canto suo, punta a una significativa rimonta nella frazione di fondo per conquistare un piazzamento di prestigio.

Il percorso di 15 chilometri del segmento di fondo sarà determinante per definire la classifica finale e le ambizioni degli atleti italiani. Nonostante la posizione di inseguimento attuale, l’Italia ha la possibilità di recuperare terreno e puntare a un risultato importante nella competizione.