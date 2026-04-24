Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024, Sara Errani e Jasmine Paolini, si preparano a fare il loro esordio nel torneo di doppio al WTA 1000 di Madrid. L'attesa è alta per le due azzurre, che scenderanno in campo per il primo turno della competizione sulla terra rossa della capitale spagnola. Affronteranno la coppia composta dall’ucraina Kichenok e dalla giapponese Ninomiya, in un match che segna il loro ritorno alle competizioni dopo la finale persa a Miami e l'inizio della loro stagione europea su questa superficie. Il loro cammino a Madrid è una tappa cruciale dopo i successi recenti.

Le tenniste italiane partono con i favori del pronostico per accedere agli ottavi di finale, forti non solo del prestigioso titolo olimpico conquistato, ma anche della loro consolidata esperienza nei tornei più importanti del circuito. Dopo la sconfitta subita contro Townsend e Siniakova nella finale di Miami lo scorso 29 marzo, le azzurre sono animate da una forte determinazione a riscattarsi e a farsi strada in un tabellone che si preannuncia particolarmente competitivo. L'incontro è fissato per venerdì 24 aprile, come quarto match sul Campo 5, con inizio previsto nel tardo pomeriggio, a conclusione delle altre sfide di giornata.

Un tabellone insidioso per le azzurre

Il WTA 1000 di Madrid rappresenta una delle tappe più significative della stagione sulla terra battuta, e per Errani e Paolini sarà di fondamentale importanza trovare immediatamente il ritmo di gioco ideale.

Il programma della giornata prevede l’apertura con Pliskova-Sakkari, seguita da Mertens-Eala e Detliuc/Piter-Andreeva/Shanider, prima che le italiane facciano il loro ingresso in campo. La sfida contro Kichenok e Ninomiya si configura come un banco di prova significativo per valutare la condizione fisica e tecnica delle azzurre dopo quasi un mese di stop dalle competizioni ufficiali, un periodo di pausa che ha permesso loro di ricaricare le energie in vista degli impegni sulla terra.

Obiettivi e aspettative per la stagione sulla terra

Per Sara Errani e Jasmine Paolini, la stagione sulla terra rossa costituisce un’opportunità irrinunciabile per confermare l'eccellente stato di forma mostrato nei mesi precedenti e per puntare a nuovi, ambiziosi traguardi.

Dopo le finali raggiunte nei prestigiosi tornei di Indian Wells e Miami, le italiane sono chiamate a dimostrare continuità e solidità, affrontando con determinazione avversarie di livello internazionale. L'obiettivo dichiarato è quello di progredire il più lontano possibile nel torneo madrileno, capitalizzando sulla sinergia e l'esperienza maturate insieme come coppia. Il pubblico italiano segue con grande attenzione le loro prestazioni, nella ferma speranza di vedere ancora una volta le azzurre protagoniste in uno dei palcoscenici più prestigiosi del tennis mondiale, consolidando la loro posizione tra le migliori coppie del circuito.