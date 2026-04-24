Il Gran Premio di Spagna 2026 di MotoGP a Jerez de la Frontera si appresta a vivere il suo momento più intenso e decisivo. Domani, sabato 25 aprile, il circuito sarà teatro delle cruciali qualifiche e dell'emozionante Sprint Race, eventi che rappresentano la quarta tappa stagionale del Mondiale. Questa giornata ricca di azione, che arriva dopo una sosta di quasi un mese, sarà interamente trasmessa in diretta TV su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. Per chi preferisce seguire gli eventi in mobilità, la diretta streaming sarà disponibile sulle piattaforme Sky Go e NOW.

Il programma completo del sabato a Jerez

La mattinata di sabato darà il via alle ostilità con le seconde prove libere della MotoGP, previste per le ore 10.10, con copertura televisiva su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. A seguire, alle ore 10.50, i piloti si lanceranno nella "battaglia rovente" per la pole position durante le qualifiche ufficiali. Questa sessione, fondamentale per definire la griglia di partenza, sarà visibile anche in chiaro su TV8, oltre che sui canali Sky dedicati. Il pomeriggio sarà interamente dedicato alla spettacolare Sprint Race, con partenza fissata per le ore 15.00. Questa gara breve, che si disputerà sulla distanza ridotta di 12 giri, metterà in palio un massimo di 12 punti per il campionato e fornirà indicazioni cruciali in vista della gara domenicale.

Anche la Sprint sarà trasmessa in diretta su tutti i canali televisivi e piattaforme streaming menzionate.

I protagonisti e le sfide per il titolo

Il weekend a Jerez, che segna il rientro in pista dopo una prolungata pausa, accende i riflettori sui principali contendenti al titolo. I "fari sono puntati" in particolare su Marco Bezzecchi, attuale leader della classifica generale, che a bordo della sua Aprilia insegue l'ambita sesta vittoria consecutiva. La competizione si preannuncia serrata, con Bezzecchi che dovrà fare i conti in primis con il suo compagno di squadra, lo spagnolo Jorge Martin, e con l'agguerrita pattuglia Ducati, sempre pronta a dare battaglia per le posizioni di vertice. La Sprint Race, con i suoi punti preziosi, sarà un banco di prova significativo per tutti i piloti e un anticipo delle emozioni che attendono gli appassionati nella gara di domenica.