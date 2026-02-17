Jens Luraas Oftebro si posiziona come leader virtuale della gara individuale di combinata nordica dopo il segmento di salto sul trampolino grande di Predazzo. L'evento, parte dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, ha visto il norvegese, già medaglia d'oro nella prova su trampolino piccolo, limitare i danni nella prima fase della competizione. Oftebro si prepara ora a recuperare terreno nella 10 km di sci di fondo.

Classifica provvisoria dopo il salto

Il miglior punteggio nel salto è stato realizzato dal giapponese Ryota Yamamoto, che guida la classifica provvisoria.

Oftebro partirà in quinta posizione, accusando un ritardo di soli 22 secondi dal leader. Johannes Lamparter, argento nella gara su Normal Hill, si trova in seconda posizione a 8 secondi dalla vetta, mentre Andreas Skoglund è terzo a 16 secondi. Seguono Thomas Rettenegger e Kristjan Ilves, rispettivamente a 18 e 24 secondi. Ilkka Herola ed Eero Hirvonen occupano la settima e ottava posizione, con distacchi di 32 e 43 secondi.

Situazione degli atleti italiani

Gli atleti italiani hanno incontrato difficoltà nel segmento di salto. Aaron Kostner si trova al 27° posto con un ritardo di 2 minuti e 37 secondi dal leader. Samuel Costa è 28° a 2 minuti e 56 secondi, e Alessandro Pittin è 31° a 3 minuti e 11 secondi.

Questi distacchi rendono molto difficile per loro ambire a una rimonta nella frazione di fondo.

Contesto della competizione

La prova sul trampolino grande di Predazzo rappresenta la seconda gara individuale di combinata nordica ai Giochi di Milano Cortina 2026. La competizione continuerà con la frazione di fondo di 10 km, il cui inizio è previsto nel pomeriggio. Oftebro, forte del suo titolo olimpico su Normal Hill, è considerato il favorito, ma dovrà confrontarsi con una sfida serrata da parte di Lamparter, Skoglund e altri atleti che si sono distinti nel salto.