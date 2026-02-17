Lorenzo Musetti non sarà presente all’ATP 500 di Acapulco, evento in programma la prossima settimana. Il tennista toscano ha comunicato di aver effettuato un nuovo controllo medico, dal quale è emersa la necessità di proseguire il percorso riabilitativo prima di poter tornare a competere.

Il contesto dell’assenza

Il rientro in campo di Musetti si allontana ulteriormente dopo il ritiro durante il quarto di finale dell’Australian Open contro Novak Djokovic. Il carrarino aveva già dovuto rinunciare ai tornei sudamericani sulla terra battuta e ora conferma che non sarà presente nemmeno ad Acapulco.

L’infortunio alla gamba destra, emerso durante la competizione australiana, richiede tempi di recupero più lunghi del previsto. Si tratta del terzo torneo consecutivo saltato dal giocatore, dopo Buenos Aires e Rio de Janeiro.

Il messaggio del giocatore

“Ciao a tutti, desidero condividere un aggiornamento: ho appena effettuato un nuovo controllo medico e devo continuare la mia riabilitazione prima di poter tornare in campo. Purtroppo, questo significa che non potrò partecipare al torneo di Acapulco. Grazie a tutti per il continuo supporto – non vedo l’ora di tornare a competere!”, ha scritto Musetti, tornato per la riabilitazione a Carrara.

Il giocatore ha confermato il forfait tramite i suoi canali social, spiegando la situazione legata all’infortunio che lo terrà lontano dai campi da gioco per un periodo ancora indefinito.