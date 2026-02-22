La Bertram Derthona di Tortona e l’Olimpia Milano si contenderanno la Coppa Italia di basket. Nella serata di ieri, la formazione piemontese ha ottenuto un successo a sorpresa contro la favorita Virtus Bologna, mentre l’Olimpia ha superato la Germani Brescia in una semifinale combattuta.

Derthona supera la Virtus Bologna

La Bertram Derthona ha sconfitto la Virtus Bologna per 84‑78, grazie a una grande rimonta nel quarto periodo. Il successo dei piemontesi è arrivato con una reazione decisa nel finale, ribaltando il risultato e conquistando l’accesso alla finale.

Milano batte Brescia e centra la finale

Nel pomeriggio, l’Olimpia Milano ha avuto la meglio sulla Germani Brescia con il punteggio di 106‑102. La squadra milanese è stata trascinata dai 27 punti di Armoni Brooks e ha conquistato così il pass per la finale, che si giocherà domani alle 17.

Il quadro della finale

Domani alle 17 si disputerà la finale della Coppa Italia tra Milano e Derthona, replicando l’accoppiamento già visto nel 2022. Sarà dunque una sfida tra la favorita Olimpia e la sorprendente formazione di Tortona.

La semifinale di Derthona

La vittoria di Derthona contro la Virtus Bologna è stata frutto di una rimonta nel quarto periodo, che ha ribaltato le sorti della partita e permesso alla squadra di Tortona di tornare in finale dopo alcuni anni. Nel frattempo, l’Olimpia Milano ha confermato la propria solidità, superando Brescia in una semifinale tirata e dimostrando di poter contare su un Brooks in grande forma.