Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno inaugurato con un ottimo avvio la loro partecipazione alla prima prova di allenamento del doppio femminile, tenutasi sulla pista di Cortina d’Ampezzo intitolata a Eugenio Monti. L'evento si inserisce nel percorso di preparazione in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Le austriache Seline Egle e Lara Michaela Kipp hanno registrato il tempo migliore, ma le azzurre hanno risposto con una performance di rilievo, attestandosi a soli sei millesimi di secondo dalle leader.

Classifica della prima manche

Le austriache Egle/Kipp hanno fermato il cronometro sul tempo di 53.554. Le italiane Voetter/Oberhofer le hanno seguite a una distanza minima, appena sei millesimi. Al terzo posto si sono classificate le tedesche Dajana Eitberger e Magdalena Matschina, con un distacco di 410 millesimi. Seguono le lettoni Marta Robezniece e Kitija Bogdanova (quarte a 525 millesimi), le statunitensi Chevonne Forgan e Sophia Kirkby (quinte a 771 millesimi), le polacche Nikola Domowicz e Dominika Piwkowska (seste a 876 millesimi), le canadesi Beattie Podulski e Kailey Allan (settima a 892 millesimi) e le romene Raluca Stramaturaru e Mihaela‑Carmen Manolescu (ottava a 1.628 millesimi).

Prossimi passi verso la gara

Le atlete torneranno presto in pista per la seconda sessione di allenamento, prevista a breve, proseguendo così la loro preparazione in vista della competizione ufficiale del doppio femminile.

Continuità di rendimento in Coppa del Mondo

Nel contesto della Coppa del Mondo, Voetter e Oberhofer hanno già dimostrato una notevole costanza di rendimento. A Oberhof, in Germania, hanno ottenuto un podio con un eccellente terzo posto, confermando la loro competitività in prospettiva olimpica. Successivamente, nella tappa di Sigulda, in Lettonia, le azzurre hanno conquistato il primo podio stagionale, piazzandosi nuovamente terze alle spalle delle austriache Egle/Kipp e delle tedesche Eitberger/Matschina.