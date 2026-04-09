L'Italia si prepara per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica ritmica, un appuntamento cruciale che si terrà a Tashkent, in Uzbekistan, dal 10 al 12 aprile. Dopo l'esordio stagionale a Sofia, la squadra azzurra si presenta con una formazione parzialmente rinnovata, caratterizzata dall'assenza delle sue due stelle individuali di punta. Sofia Raffaeli, già bronzo olimpico e mondiale nell'all-around e reduce da un podio significativo a Sofia, e Tara Dragas, che si è distinta come protagonista al Grand Prix di Thiais, non prenderanno parte a questa trasferta asiatica.

Al loro posto, la Federazione italiana ha scelto di schierare due giovani talenti emergenti: Alice Taglietti e Giorgia Galli, entrambe nate nel 2007. Questa decisione offre loro una preziosa opportunità di mettersi in mostra e acquisire esperienza in un contesto internazionale di alto livello. Per quanto riguarda la competizione a squadre, saranno le Farfalle di Desio a rappresentare il tricolore. La formazione brianzola, composta da Sofia Colombo, Lorjen D’Ambrogio, Sofia Maffeis, Alexandra Naclerio, Alessia Rigato e Giulia Segatori, scenderà in pedana dopo un'intensa preparazione in Brianza. Questa scelta strategica segue la prestazione meno brillante delle Farfalle di Chieti nella recente gara di Thiais, indicando una volontà di testare nuove configurazioni.

Opportunità e sfide per le azzurre

La tappa di Coppa del Mondo a Tashkent prevede un programma completo, che include sia il concorso generale, suddiviso in competizioni individuali e a squadre, sia le finali di specialità. È importante notare che queste ultime non sono previste per i prossimi Giochi Olimpici. L'assenza di atlete di calibro come Raffaeli e Dragas apre dunque la strada a nuove leve, con Taglietti e Galli pronte a confrontarsi con le migliori ginnaste del panorama internazionale. Questa competizione sarà un banco di prova fondamentale per le giovani atlete, permettendo loro di affinare le proprie routine e gestire la pressione di un evento di tale portata.

Il cammino delle formazioni italiane

Attualmente, la ginnastica ritmica italiana può contare su due gruppi distinti: uno con base a Chieti e l'altro in allenamento a Desio. La formazione abruzzese ha già avuto il suo debutto stagionale in Coppa del Mondo a Sofia, dove ha ottenuto il nono posto nel concorso generale e un promettente secondo posto nella finale di specialità nell'esercizio misto. Le Farfalle di Desio, invece, si apprestano a presentare i loro nuovi programmi proprio a Tashkent, dopo aver lavorato intensamente per perfezionare ogni dettaglio. In questa occasione, anche le individualiste Giorgia Galli e Alice Taglietti avranno modo di esibirsi e acquisire ulteriore esperienza internazionale.

La decisione finale su quale delle due squadre rappresenterà l'Italia ai Mondiali di agosto sarà presa solo in seguito, mantenendo alta la competizione interna e la motivazione di entrambe le formazioni per raggiungere l'eccellenza.