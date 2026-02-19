L’Italia del cricket conclude la sua prima partecipazione al Mondiale con una sconfitta contro le Indie Occidentali. Il risultato finale è stato di 165 a 123 nell’ultima partita del girone, disputata oggi presso lo stadio Eden Gardens di Calcutta.

Il match, giocato il 19 febbraio 2026, ha segnato l’uscita di scena degli Azzurri. Nonostante una prestazione combattiva, la squadra italiana non è riuscita a ribaltare l’esito dell’incontro.

Il match in sintesi

Le Indie Occidentali hanno chiuso la partita con un punteggio di 165, mentre l’Italia si è fermata a 123.

Questo ko netto sancisce la fine dell’avventura mondiale per la nazionale italiana di cricket.

Contesto e significato

Questa è stata la prima esperienza dell’Italia in un Mondiale di cricket. Un traguardo storico che ha permesso alla squadra di confrontarsi con avversari di alto livello. L’eliminazione non sminuisce l’importanza di questa partecipazione, che rappresenta un passo significativo per lo sviluppo del cricket nel nostro Paese.

Le performance delle Indie Occidentali

Le Indie Occidentali hanno completato la fase a gironi imbattute. La squadra caraibica ha consolidato il proprio passaggio alla fase Super Eight con un percorso netto, ottenendo quattro vittorie su quattro incontri. Il successo contro l’Italia è stato il risultato di una prestazione solida, caratterizzata da esperienza e concretezza sia in fase offensiva che difensiva.