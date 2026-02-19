Joy Beune, campionessa del mondo in carica dei 1500 metri femminili e dominatrice della Coppa del Mondo in questa stagione, è al centro di una controversia nei Paesi Bassi. La sua esclusione dalla gara dei 1500 metri alle Olimpiadi di Milano‑Cortina, nonostante le sue recenti vittorie, ha scatenato un acceso dibattito dopo non essere riuscita a strappare il pass olimpico durante i trials nazionali.

Il contesto della mancata qualificazione

Il momento decisivo si è verificato il 29 dicembre 2025, durante le selezioni nazionali (OKT). Beune ha concluso la prova in quarta posizione, venendo così esclusa.

Le prime tre classificate, Marijke Groenewoud, Femke Kok e Antoinette Rijpma‑de Jong, hanno ottenuto la qualificazione olimpica. La mancata partecipazione di una delle atlete più performanti della stagione ha inevitabilmente suscitato molte discussioni tra appassionati e addetti ai lavori.

Le reazioni e il dibattito

Nelle settimane successive ai trials, Beune ha continuato a dimostrare la sua superiorità sulla distanza, vincendo in Coppa del Mondo. Tuttavia, il regolamento olandese prevede che solo le prime tre classificate ai trials possano accedere ai Giochi Olimpici, senza eccezioni. Questa rigida applicazione dei criteri di selezione ha generato un acceso dibattito all'interno della squadra olandese e tra gli osservatori internazionali, con molti che si interrogano sull'opportunità di rivedere tali meccanismi di qualificazione.

Un’opportunità per le avversarie

La situazione ha aperto uno spiraglio per le rivali. Tra queste, Francesca Lollobrigida, già vincitrice di due medaglie d'oro in questi Giochi nei 3000 e nei 5000 metri, potrà dire la sua nella gara dei 1500 metri. Pur non partendo da favorita, l'atleta romana potrà approfittare di un contesto sportivo insolito e controverso per cercare un ulteriore successo.

La prospettiva internazionale

La stessa Beune ha definito la sua recente vittoria nei 1500 metri a Inzell come "bittersweet". Ha ammesso di credere fermamente di poter conquistare la medaglia d'oro alle Olimpiadi, ma di non avere l'opportunità a causa del sistema di qualificazione nazionale. Questa vittoria, pur significativa sul piano sportivo, ha accentuato il contrasto tra il suo attuale rendimento e la sua assenza dai Giochi Olimpici.