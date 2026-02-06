Venerdì 6 febbraio, giorno dell’inaugurazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026, l’Italia ha brillato nelle prime gare del mattino. Protagonisti il doppio misto di curling e il debutto del pattinaggio di figura nel Team Event.

Successo azzurro nel curling

Al Cortina Curling Olympic Stadium, la coppia italiana formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner ha ottenuto una convincente vittoria contro la Svizzera, imponendosi per 12‑4 al termine del sesto end. Il bilancio del round robin sale così a due vittorie e una sconfitta, dopo il ko iniziale contro il Canada e il successo sulla Corea del Sud.

Debutto del pattinaggio artistico con il Team Event

All’Ice Skating Arena di Assago è iniziato il programma del pattinaggio di figura con il Team Event. Nella danza sul ghiaccio, la coppia Charlène Guignard e Marco Fabbri ha portato l’Italia al quinto posto. Nella prova a squadre, Sara Conti e Niccolò Macii si sono classificati terzi, mentre Lara Naki Gutmann ha gareggiato nel programma corto del singolo femminile.

Il contesto della giornata

La giornata è proseguita con un fitto programma sportivo. Si sono svolte le prove ufficiali di salto con gli sci femminile, le sessioni cronometrate di slittino e sci alpino, e le gare di hockey su ghiaccio femminile. Il tutto è culminato con la cerimonia d’apertura, che ha segnato l’avvio ufficiale dei Giochi.

Programma sportivo e cerimonia d’apertura

Il programma della giornata ha incluso il Team Event del pattinaggio di figura, con le discipline della danza sul ghiaccio e delle coppie, e due sessioni di curling doppio misto in fase a gironi. Non sono mancati incontri di hockey femminile e le prove cronometrate di sci alpino e slittino. La cerimonia d’apertura si è tenuta alle ore 20.00 a San Siro.